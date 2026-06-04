В Подмосковье изменили расписание автобуса №372 Истра — Тушинская

Расписание автобусов №372 «ст. Истра — Москва (а/с Тушинская)» скорректировали для жителей Истры и Красногорска. В график добавили два рейса от остановки «ст. МЦД Нахабино», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Изменения направлены на повышение транспортной доступности социально значимых объектов в округах. Теперь на маршруте работают 10 автобусов, которые выполняют 72 рейса в сутки.

Дополнительно в расписание включили два рейса от остановки «ст. МЦД Нахабино». Первый автобус отправляется от станции Истра в 05:10, последний рейс от метро «Тушинская» — в 23:00.

На маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими картами, а также транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.