В Подмосковье искусственный интеллект выявляет очереди на остановках

В августе 2023 года началась уникальная «операция» по контролю за очередями на остановках Подмосковья с помощью нейросети. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект просматривает и анализирует кадры с камер системы «Безопасный регион», фиксирует скопление людей на остановке и передает информацию ответственным исполнителям для дальнейшей отработки.

Таким образом, уже подключено 114 камер, под контролем находятся 119 остановок. За это время выявлено более 28,7 тыс. очередей, а точность выявления проблем составляет 95%.

В результате ИИ-решение помогло устранить 19 проблемных точек с очередями.

Ознакомиться с этой и другими практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровой регион».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.