В Подмосковье ежедневно проводится противогололедная обработка дорог

Дорожные службы Московской области продолжают круглосуточную работу по обеспечению безопасного проезда по муниципальным и региональным дорогам. Пока в регионе без осадков дорожники ведут плановую противогололедную обработку — в работах задействованы более 1 тыс. единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В среднем ежедневно проводится обработка против скользкости 5 тыс. км на муниципальной и региональной сети. В первую очередь работы идут на опасных участках дорог — съездах, эстакадах, мостах и высокоинтенсивных трассах», — пояснил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В Московском регионе в ближайшие дни — небольшая минусовая и околонулевая температура, в конце недели прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах местами гололедица.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию, не совершать резких маневров. При возникновении чрезвычайной ситуации или ДТП необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.