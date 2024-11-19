В Подмосковье эвакуировали свыше 3,9 тыс автомобилей

За минувшую неделю с улиц Московской области было перемещено 3 919 транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья это 203 автомобиля больше по сравнению с данными предыдущей недели.

Наибольшее количество транспортных средств эвакуировали в Красногорске (384 ТС), Ленинском округе (381 ТС), Мытищах (316 ТС), Химках (304 ТС) и Балашихе (232 ТС).

Минтранс Подмосковья призывает соблюдать правила парковки, не препятствуя проезду экстренных служб: скорой помощи и пожарным. Не оставляйте транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывайте въезды и выезды во дворы.

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта.

Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112, в приложении 112 Подмосковья или проверить самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.