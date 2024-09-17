В Подмосковье эвакуировали свыше 3,6 тыс автомобилей за неделю

За прошедшую неделю с улиц Московской области было перемещено 3 677 транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Наибольшее количество транспортных средств эвакуировали в Ленинском округе (333 ТС), Мытищах (316 ТС), Химках (313 ТС), Балашихе (219 ТС) и Красногорске (209 ТС).

Водителям нужно быть аккуратными и уважать всех участников дорожного движения, парковаться правильно, не препятствуя проезду экстренных служб. Не стоит оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта.

Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112, в приложении 112 МО или проверить самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Транспортное средство могут эвакуировать, если автомобиль припаркован в зоне действия запрещающих знаков: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

Автомобиль заберут, если он (без наличия основания) припаркован в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов», а также если автомобиль припаркован на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним.

Автомобиль увезет эвакуатор, если водитель оставил его в местах остановки общественного транспорта (либо ближе 15 метров от мест остановки); если автомобиль расположен на трамвайных путях и в тоннеле; если автомобиль припаркован во втором ряду. В местах, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств, выделенных специальной дорожной разметкой, а также в случае иных нарушений ПДД, за которые предусмотрено задержание транспортных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.