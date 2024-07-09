В Подмосковье эвакуировали свыше 3,2 тыс автомобилей за неделю

За прошедшую неделю с подмосковных улиц был перемещен 3 241 автомобиль, припаркованный с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 153 транспортных средства меньше по сравнению с данными предыдущей недели, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Наибольшее число неправильно припаркованного транспорта эвакуировали в Ленинском округе (366 ТС), Красногорске (363 ТС), Мытищах (311 ТС), Химках (226 ТС).

Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам на территории региона: 112 или проверить самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Водителям нужно быть аккуратными и уважать всех участников дорожного движения, парковаться правильно, не препятствуя проезду экстренных служб. Не стоит оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта.

Транспортное средство могут эвакуировать, если автомобиль припаркован в зоне действия запрещающих знаков: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

Автомобиль заберут, если он (без наличия основания) припаркован в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов», а также если автомобиль припаркован на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним.

Автомобиль увезет эвакуатор, если водитель оставил его в местах остановки общественного транспорта (либо ближе 15 метров от мест остановки); если автомобиль расположен на трамвайных путях и в тоннеле; если автомобиль припаркован во втором ряду. В местах, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств, выделенных специальной дорожной разметкой, а также в случае иных нарушений ПДД, за которые предусмотрено задержание транспортных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.