В Подмосковье эвакуировали порядка 3,6 тыс автомобилей за неделю

За прошедшую неделю с подмосковных улиц было перемещено 3580 автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, это на 22 автомобиля больше по сравнению с данными предыдущей недели, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Наибольшее число неправильно припаркованного транспортных средств эвакуировали в Красногорске (321 ТС), Мытищах (311 ТС), Ленинском округе (397 ТС), Химках (296 ТС), округе Пушкинский (235 ТС).

Водителям нужно быть аккуратными и уважать всех участников дорожного движения, парковаться правильно, не препятствуя проезду экстренных служб. Не стоит оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, а также у мусорных контейнеров. Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону «112» и в приложении «112 МО» или проверить самостоятельно на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Транспортное средство могут эвакуировать, если автомобиль припаркован в зоне действия запрещающих знаков: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

Автомобиль заберут, если он (без наличия основания) припаркован в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов», а также если автомобиль припаркован на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним.

Автомобиль увезет эвакуатор, если водитель оставил его в местах остановки общественного транспорта (либо ближе 15 метров от мест остановки); если автомобиль расположен на трамвайных путях и в тоннеле; если автомобиль припаркован во втором ряду. В местах, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств, выделенных специальной дорожной разметкой, а также в случае иных нарушений ПДД, за которые предусмотрено задержание транспортных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.