В Подмосковье эвакуировали около 3,4 тыс авто за нарушение правил парковки

На прошлой неделе с улиц Московской области было перемещено 3 891 автомобиль, припаркованный с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 47 транспортных средств больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным Центра безопасности дорожного движения Подмосковья наибольшее количество транспортных средств на минувшей неделе эвакуировали в следующих округах: Красногорске (446 ТС), Ленинском округе (370 ТС), Мытищах (312 ТС), Химках (299 ТС), Люберцах (284 ТС) — здесь чаще всего нарушали правила. Среди марок автомобилей: KIA (362 ТС), ВАЗ (300 ТС), Hyundai (288 ТС), Volkswagen (218 ТС) и Geely (202 ТС).

Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать правила парковки, не оставлять машины на переходах, остановках или на проездах во дворы — так вы препятствуете проезду общественного транспорта и экстренных служб.

Транспортное средство могут эвакуировать за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 м перед ним), а также на автобусной остановке. Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.

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