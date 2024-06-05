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В Подмосковье эвакуировали более 5 тыс автомобилей за неделю

За прошлую неделю с подмосковных улиц было перемещено более 5 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Наибольшее количество транспортных средств было эвакуировано в Ленинском округе — 565 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Также под эвакуацию попали: Красногорск — 520 автомобилей и Мытищи — 497.

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112, через приложение 112 МО или проверить самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Водителям нужно быть аккуратными и уважать всех участников дорожного движения, парковаться правильно, не препятствую проезду экстренных служб. Не стоит оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта.

В каких случаях автомобиль может быть эвакуирован:

1. Если автомобиль припаркован в зоне действия запрещающих знаков: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

2. Если автомобиль (без наличия основания) припаркован в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов».

3. Если автомобиль припаркован на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним.

4. Если автомобиль оставлен водителем в местах остановки общественного транспорта (либо ближе 15 метров от мест остановки).

5. Если автомобиль расположен на трамвайных путях и в тоннеле.

6. Если автомобиль припаркован во втором ряду.

7. В местах, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств, выделенной специальной дорожной разметкой.

8. В случае иных нарушений ПДД, за которых предусмотрено задержание транспортных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.