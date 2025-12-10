В Подмосковье эвакуировали более 4,3 тыс неправильно припаркованных автомобилей

На прошлой неделе с дорог Московской области переместили 4 362 транспортных средства, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья, в Красногорске чаще всего нарушали и парковались под запрещающими знаками, в том числе на остановках общественного транспорта — в округе за неделю эвакуировали 519 автомобилей.

В Химках зафиксировали 435 неправильно припаркованных ТС, в Мытищах — 350 ТС, в Балашихе — 277 ТС и в Люберцах — 268 ТС.

Среди марок автомобилей на прошлой неделе чаще фиксировали нарушения у KIA (389 ТС), Hyundai (337 ТС), ВАЗ (321 ТС), Geely (265 ТС) и Chery (195 ТС).

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта. Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ведомство призывает автомобилистов соблюдать правила парковки: не оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывать проезды, препятствуя проезду экстренных служб — это может затруднить оказание оперативной помощи и провести своевременную уборку и противогололедную обработку дорожной сети.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.