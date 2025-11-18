В Подмосковье эвакуировали более 4,1 тыс автомобилей за неделю

За прошедшую неделю с улиц Московской области было перемещено 4 146 транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья, в Красногорске и Химках зафиксировано наибольшее число неправильно припаркованных транспортных средств, которые нарушили правила и парковались под запрещающими знаками, в том числе на остановках общественного транспорта — за неделю на штрафстоянки переместили 479 автомобилей из Красногорска и 394 автомобиля из Химок.

Также за неделю в Мытищах зафиксировали 324 неправильно припаркованных ТС, в Ленинском — 323 ТС и в Люберцах — 257 ТС.

Среди марок автомобилей на прошлой неделе чаще фиксировали нарушения у KIA (389 ТС), ВАЗ (326 ТС), Hyundai (320 ТС), Geely (230 ТС) и Volkswagen (229).

Ведомство напоминает автомобилистам о соблюдении правил парковки: не нужно оставлять свои транспортные средства на остановках общественного транспорта, перекрывать проезды, препятствуя проезду экстренных служб, в том числе дорожной техники — это может затруднить оказание оперативной помощи.

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта. Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.