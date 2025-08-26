В Подмосковье эвакуировали более 4 тыс неправильно припаркованных автомобилей

На минувшей неделе с подмосковных улиц были перемещены 4 010 автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это всего на одно транспортное средства меньше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья, наибольшее количество транспортных средств эвакуировали в следующих округах: Ленинском (411 ТС), Красногорске (391 ТС), Химках (338 ТС), Мытищах (317 ТС), Люберцах (285 ТС).

«Среди марок автомобилей чаще всего на минувшей неделе правила парковки и стоянки нарушали владельца марки Kia – 347 транспортных средств переместили на штрафстоянки», – рассказали в ведомстве.

Также среди марок автомобилей: ВАЗ (322 ТС), Hyundai (284 ТС), Volkswagen (227 ТС), Geely (207 ТС).

Минтранс Подмосковья обращает внимание водителей на соблюдение правил парковки и стоянки и призывает не оставлять машины на переходах, остановках или на проездах во дворы – так вы препятствуете проезду общественного транспорта и экстренных служб.

Транспортное средство могут эвакуировать за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), а также на автобусной остановке. Помимо штрафа за нарушение правил парковки, необходимо оплатить перемещение эвакуированного ТС – для легковых автомобилей оно составляет 5 010 рублей, и хранение ТС на штрафстоянке – 1 360 рублей в сутки.

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.