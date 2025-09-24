В Подмосковье эвакуировали более 4 тыс автомобилей за неделю

На прошлой неделе с улиц Московской области было перемещено 4 172 транспортных средства, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 31 автомобиль больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья, наибольшее количество автомобилей эвакуировали в следующих округах: Красногорске (446 ТС), Химках (367 ТС), Мытищах (338 ТС), Люберцах (291 ТС) и Ленинском (244 ТС. А чаще всего фиксировали нарушения у пяти автомобильных марок: KIA (385 ТС), Hyundai (294 ТС), ВАЗ (251 ТС), Geely (250 ТС) и Toyota (172 ТС).

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов соблюдать правила парковки: не оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывать проезды, препятствуя проезду экстренных служб — это может затруднить оказание оперативной помощи.

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта.

Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО. Помимо штрафа за нарушение правил парковки, необходимо оплатить перемещение эвакуированного ТС — для легковых автомобилей оно составляет 5 010 рублей, и хранение ТС на штрафстоянке — 1 360 рублей в сутки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах.

Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.