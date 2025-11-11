В Подмосковье эвакуировали более 3,9 тыс автомобилей за неделю

За прошедшую неделю с улиц Московской области было перемещено 3 982 транспортных средства, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья, Красногорск остается лидером среди округов по числу неправильно припаркованных транспортных средств — за неделю на штрафстоянки переместили 493 автомобиля, которые нарушили правила и парковались под запрещающими знаками, в том числе на остановках общественного транспорта.

Также за неделю в Химках зафиксировали 338 неправильно припаркованных ТС, в Мытищах — 343 ТС, в Ленинском — 290 ТС и в Люберцах — по 263 ТС.

Среди марок автомобилей на прошлой неделе чаще фиксировали нарушения у KIA (379 ТС), ВАЗ (318 ТС), Hyundai (299 ТС), Volkswagen (222 ТС) и Geely (217 ТС).

Ведомство напоминает автомобилистам о соблюдении правил парковки: не нужно оставлять свои транспортные средства на остановках общественного транспорта, перекрывать проезды, препятствуя проезду экстренных служб — это может затруднить оказание оперативной помощи.

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.