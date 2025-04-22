В Подмосковье эвакуировали более 3,8 тыс автомобилей за неделю

За минувшую неделю с улиц Московской области было перемещено 3 815 транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья, наибольшее количество транспортных средств на минувшей неделе эвакуировали в следующих округах: Красногорске (420 ТС), Мытищах (338 ТС), Ленинском (334 ТС), Химках (327 ТС), Люберцах (280 ТС).

Водителей призывают соблюдать правила парковки, не препятствуя проезду экстренных служб: скорой помощи и пожарным, не оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывать въезды и выезды во дворы.

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта.

Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.