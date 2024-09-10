В Подмосковье эвакуировали более 3,6 тыс автомобилей за неделю

За прошедшую неделю с улиц Московской области было перемещено 3 678 автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Наибольшее количество транспортных средств эвакуировали в Красногорске (344 ТС), Мытищах (337 ТС), Химках (332 ТС), Ленинском (328 ТС) и Пушкинском (243 ТС) округах.

Водителям нужно быть аккуратными и уважать всех участников дорожного движения, парковаться правильно, не препятствуя проезду экстренных служб. Не стоит оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, а также у мусорных контейнеров. Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону «112» и в приложении «112 МО» или проверить самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Транспортное средство могут эвакуировать, если автомобиль припаркован в зоне действия запрещающих знаков: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

Автомобиль заберут, если он (без наличия основания) припаркован в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов», а также если автомобиль припаркован на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним.

Автомобиль увезет эвакуатор, если водитель оставил его в местах остановки общественного транспорта (либо ближе 15 метров от мест остановки); если автомобиль расположен на трамвайных путях и в тоннеле; если автомобиль припаркован во втором ряду. В местах, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств, выделенных специальной дорожной разметкой, а также в случае иных нарушений ПДД, за которые предусмотрено задержание транспортных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.