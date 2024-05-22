В Подмосковье эвакуировали более 3,5 тыс автомобилей за неделю

За прошлую неделю с подмосковных улиц было перемещено более 3,5 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Наибольшее количество транспортных средств было эвакуировано в Красногорске — 356 автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам на территории региона: 8 (800) 444-58-34 или проверить самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Водителям нужно быть аккуратными и уважать всех участников дорожного движения, парковаться правильно, не препятствуя проезду экстренных служб. Не стоит оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта.

Транспортное средство могут эвакуировать, если автомобиль припаркован в зоне действия запрещающих знаков: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

Автомобиль заберут, если он (без наличия основания) припаркован в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов», а также если автомобиль припаркован на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним.

Автомобиль увезет эвакуатор, если водитель оставил его в местах остановки общественного транспорта (либо ближе 15 метров от мест остановки); если автомобиль расположен на трамвайных путях и в тоннеле; если автомобиль припаркован во втором ряду. В местах, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств, выделенных специальной дорожной разметкой, а также в случае иных нарушений ПДД, за которые предусмотрено задержание транспортных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.