В Подмосковье эвакуировали 4 тыс автомобилей за неделю

За прошедшую неделю с улиц Московской области было перемещено 4 003 транспортных средства, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья это 4 автомобиля больше по сравнению с данными предыдущей недели.

Наибольшее количество транспортных средств эвакуировали в следующих округах: Ленинском (422 ТС), Красногорске (365 ТС), Мытищи (302 ТС), Химках (281 ТС) и Балашихе (270 ТС).

Минтранс Подмосковья призывает соблюдать правила парковки, не препятствуя проезду экстренных служб: скорой помощи и пожарным. Не оставляйте транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывайте въезды и выезды во дворы.

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта.

Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112, в приложении 112 МО или проверить самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.