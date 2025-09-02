сегодня в 12:45

В Подмосковье эвакуировали 4 тыс автомобилей за неделю

За минувшую неделю с улиц Московской области было перемещено 4 101 транспортное средство, припаркованное с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 94 автомобилей больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья наибольшее количество транспортных средств на минувшей неделе эвакуировали в следующих округах: Ленинском (412 ТС), Красногорске (383 ТС), Химках (333 ТС), Мытищах (326 ТС), Люберцах (296 ТС).

Чаще нарушали правила парковки и стоянки водители следующих автомобильных марок: KIA (370 ТС), Hyundai (318 ТС), ВАЗ (279 ТС), Volkswagen (221 ТС) и Geely (216 ТС).

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов соблюдать правила парковки: не оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывать проезды, препятствуя проезду экстренных служб — это может затруднить оказание оперативной помощи.

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта.

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.