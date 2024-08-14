В Подмосковье эвакуировали 3,5 тыс автомобилей за неделю

За прошедшую неделю с подмосковных улиц было перемещено 3 520 автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 46 автомобилей меньше по сравнению с данными предыдущей недели. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Наибольшее число неправильно припаркованного транспорта эвакуировали в Ленинском округе (351 ТС), Красногорске (339 ТС), Мытищах (313 ТС), Химках (306 ТС), округе Пушкинский (219 ТС).

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону «112» и в приложении «112 МО» или проверить самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения Подмосковья.

Транспортное средство могут эвакуировать, если автомобиль припаркован в зоне действия запрещающих знаков: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», «Стоянка запрещена по четным числам месяца».

Также автомобиль заберут, если он (без наличия основания) припаркован в зоне действия знака «Стоянка для инвалидов», а также если автомобиль припаркован на пешеходном переходе и ближе 5 м перед ним.

Автомобиль увезет эвакуатор, если водитель его оставил в местах остановки общественного транспорта (либо ближе 15 м от мест остановки); если автомобиль расположен на трамвайных путях и в тоннеле; если автомобиль припаркован во втором ряду. В местах, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств, выделенной специальной дорожной разметкой, а также в случае иных нарушений ПДД, за которых предусмотрено задержание транспортных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах.

Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.