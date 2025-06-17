В Подмосковье эвакуировали 3,5 тыс автомобилей за неделю

На прошлой неделе с улиц Московской области было перемещено 3 599 транспортных средства, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья наибольшее количество транспортных средств на минувшей неделе эвакуировали в следующих округах: Ленинском (428 ТС), Красногорске (391 ТС), Мытищах (308 ТС), Люберцах (291 ТС), Химках (239 ТС) — здесь чаще всего нарушали правила. Среди марок автомобилей: KIA (318 ТС), ВАЗ (305 ТС), Hyundai (252 ТС), Volkswagen (200 ТС) и Geely (196 ТС).

Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать правила парковки. Оставляя машины на переходах, остановках или на проезде, вы препятствуете общественному транспорту и экстренным службам.

Транспортное средство могут эвакуировать за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), а также на автобусной остановке.

Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах.

Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.