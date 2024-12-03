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В Подмосковье доступно онлайн-согласование участка земли под возведение дорог

Минтранс Подмосковья разработал специальную услугу по предварительному согласованию предоставления земельных участков для строительства и реконструкции дорог, сообщает пресс-служба ведомства.

Услуга упрощает процесс подачи документов на оформление земельного участка в аренду, безвозмездное или бессрочное пользование. Кроме этого, услуга поможет сократить количество отказов.

Воспользовавшись услугой, предприниматель может значительно сократить процесс оформления земельного участка в аренду, бессрочное или безвозмездное пользование.

Данная услуга предоставляется в электронном виде через портал региональных «Госуслуг», результат которой приходит заявителю в личный кабинет на РПГУ. Срок предоставления услуги — до 10 рабочих дней. За услугой могут обратиться юридические лица, или индивидуальные предприниматели. По желанию заявление также можно подать лично через МФЦ.

Подмосковный Минтранс ежедневно ведет работу по оптимизации предоставления госуслуг, сокращая сроки и перечень документов, необходимых для получения услуги. Для удобства пользователя на базе министерства транспорта проходят еженедельные вебинары, где заявителю рассказывают о порядке предоставления услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.