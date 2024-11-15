В Подмосковье дорожные службы за ночь обработали опасные участки дорог

Ночью дорожные службы Московской области убрали снег и провели противогололедную обработку на опасных участках дорог. Все работы фиксируются в специализированной системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Для обеспечения безопасного проезда дорожники обработали порядка 770 км опасных участков муниципальных и региональных дорог — на мостах, эстакадах, съездах и крутых поворотах. В работах задействовали порядка 200 единиц спецтехники. Сейчас работы продолжаются», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Дорожные службы перешли на зимнее содержание в начале ноября, в рамках которого в течение зимы будут обеспечивать уборку снега и обрабатывать дорожную сеть противогололедными материалами.



В пятницу и в выходные по прогнозам синоптиков ожидается мокрый снег и дождь. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Если вы не сменили резину на зимнюю, откажитесь от поездок на личном транспорте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.