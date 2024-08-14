В Подмосковье дорожники отремонтировали 10 светофорных объектов

Специалисты «Мосавтодора» провели ремонт 10 светофорных объектов на региональных дорогах. Они были выявлены в ходе обследования в 8 округах. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Работоспособность дорожных светофоров восстановили на ул. Чернореченской в д. Черное г. о. Балашиха, улицах Заречной и Ленина в Лобне, Носовихинском шоссе в Электроуглях, Волковском шоссе и ул. Большой Рупасовской в Мытищах, ул. 60 лет СССР во Фрязине и на ул. 1-й Волоколамской в Дедовске.

Неисправные вызывные кнопки пешеходного светофора отремонтировали на ул. Центральной в Щелкове и Ивантеевском шоссе в Ивантеевке. Из-за неработающих кнопок светофоры не переключались в режим «зеленого» света для пешеходов.

Специалисты «Мосавтодор» проводят обследование дорожной сети еженедельно. В рамках обследований особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков, ограждений, светофоров, линий освещения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.