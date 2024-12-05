В Подмосковье дорожники обработали противогололедными материалами 8 тыс км дорог

Дорожные службы Московской области за ночь обработали противогололедными материалами около 8 тысяч км региональных и муниципальных дорог. В работах задействовали 384 комбинированные дорожные машины, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожные службы ведут круглосуточный мониторинг погоды и ситуации на дороге и и принимают необходимые меры по своевременной противогололедной обработке, чтобы обеспечить безопасный проезд.

В четверг в Московском регионе осадков не ожидается, к вечеру температура снизится до минус 7 градусов, на дорогах возможна гололедица.

В связи с этим автомобилистов призывают не выезжать на летней резине, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров и быть предельно внимательными при выезде или выезде во дворы или на парковки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.