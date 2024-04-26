В Подмосковье доехать до кладбищ можно на более 440 маршрутах

В преддверии Вербного воскресенья, праздника Пасхи и Радоницы многие традиционно посетят кладбища, чтобы почтить память родственников и близких. Доехать к местам захоронений на территории столичного региона можно на 441 маршруте «Мострансавто», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В праздничные дни автобусные маршруты Подмосковья будут работать по штатному расписанию воскресного дня. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте компании, его также можно уточнить в чат-боте предприятия в Telegram. Информацию о графике движения предоставит виртуальный помощник единой линии связи по номеру 8 (800) 700-31-13.

Оплата проезда по указанным маршрутам осуществляется в обычном порядке, безналично, с использованием банковских, социальных карт, а также платежных транспортных средств «Стрелка» и «Тройка».

Со списком маршрутов можно ознакомиться по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.