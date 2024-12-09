В Подмосковье для отправки главной елки страны в Кремль создан подъездной путь

Главную новогоднюю елку страны, которая украсит Соборную площадь в Кремле, торжественно спилили у д. Знаменка в Можайском округе. Для комфортного проезда гостей праздника и спецтехники, задействованной в транспортировке ели, специалисты «Мосавтодора» организовали подъездной путь длиной 180 метров, а также обустроили территорию для проведения мероприятия с парковкой площадью 5 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Новогоднее дерево выбирала специальная комиссия среди более 25 претенденток. Главной елкой страны стало 90-летнее дерево высотой 30 метров.

В Кремль можайскую красавицу транспортируют 11 декабря, после чего ее установят на Соборной площади. На месте спиленного дерева посадят несколько молодых саженцев ели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.