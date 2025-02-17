В Подмосковье детский тариф такси использовали 5,3 млн раз в 2024 году

В прошлом году пассажиры такси Московской области совершили более 5,3 млн поездок с детьми. Это порядка 3% от общего числа поездок, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Перевозить ребенка, возраст которого не достигает 12 лет, запрещено без специального удерживающего устройства. За несоблюдение правил перевозки грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.

«В вопросах перевозки детей в такси приоритетными позициями как для водителя, так и для пассажиров является безопасность и комфорт. Как правило, автомобиль по детскому тарифу оборудован детским креслом, а водитель прошел обязательное обучение по перевозке детей. Некоторые пользователи такси выбирают обычный тариф, не предупреждая водителя о маленьких пассажирах. В таких случаях водитель вправе отказаться от поездки, так как ответственность за здоровье и жизнь ребенка лежит на нем. Мы видим, что процент отказов от поездки минимален — всего 0,6%, что говорит об осознанности родителей в вопросах безопасности. Однако, напомним, что использование автокресел спасает жизни в тяжелых авариях, а в небольших ДТП бережет от досадных травм. Недопустимо перевозить ребенка без специального удерживающего устройства и разъединять ремни безопасности во время движения автомобиля», — рассказали в ведомстве.

На детском тарифе работают водители с высоким рейтингом, прошедшие обязательную подготовку, которая включает в себя обучение по установке кресла и правилам пристегивания ребенка в зависимости от его возраста. Также водителям разъясняют курс по поведению в экстренных ситуациях и оказанию первой помощи.

Держать детей на руках во время поездки также запрещено, так как это не безопасно. В случае ДТП или резкой остановки удержать ребенка практически невозможно, что может привести к травмам. Специальные кресла для перевозки адаптированы под детей, ремни расположены надежно и фиксируют тело, а подголовники и боковая защита берегут от ударов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.