В Подмосковье число нарушений правил проезда по выделенным полосам снизилось на 20%

За 10 месяцев 2024 года с помощью комплексов фотовидеофиксации зафиксировали около 160 тысяч нарушений правил проезда по выделенным полосам для общественного транспорта в Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число нарушений в 2024 году снизилось почти на 43 тысячи. Поведенческая модель водителей изменилась — стали меньше нарушать правила проезда по выделенным полосам и затруднять движение общественному транспорту.

Наибольшее число нарушений правил проезда по выделенкам в 2023 году пришлись на июль, август и сентябрь, меньше всего нарушали в марте, июне и мае. В 2024 году наибольшее число нарушений зафиксировано в мае, сентябре и октябре, а меньшее — в январе, феврале и августе.

Всего в Московской области функционирует порядка 130 выделенных полос для общественного транспорта. На тех, где стоит знак «Движение запрещено», могут ездить только автобусы. Если знака нет, то могут передвигаться и такси.

Штраф за проезд по выделенной полосе составляет 1,5 тыс. рублей. Контроль за соблюдением правил проезда ведется с помощью комплексов фотовидеофиксации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.