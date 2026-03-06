В Подмосковье число ДТП снизилось на 18% за два месяца 2026 года

В Московской области за январь–февраль 2026 года зафиксировали 370 ДТП с пострадавшими, что на 18% меньше, чем годом ранее. С начала года в авариях погибли 59 человек, 445 получили травмы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, число погибших снизилось на 42%, раненых — на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

«Снижение аварийности с начала 2026 года — это не просто цифры: за ними стоят сохраненные жизни. Мы видим, что комплексный подход к безопасности и взаимодействие служб, а также профилактические меры и сознательность участников движения дают ощутимый эффект», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Самыми распространенными остаются столкновения: зарегистрировано 186 таких ДТП, в которых погиб 31 человек и 262 получили травмы. Наезды на пешеходов занимают второе место. Вне переходов произошло 57 аварий, погибли 13 человек и 47 пострадали. На пешеходных переходах зафиксировано 54 наезда, в результате которых погибли 4 человека и 50 получили травмы. Третье место занимают наезды на препятствия — 28 случаев, 5 погибших и 32 раненых.

В регионе формируют планы по дополнительному оснащению дорог элементами безопасности на 2026 год и продолжают профилактическую работу. Госавтоинспекция проводит регулярные рейды, а в праздничные мартовские выходные экипажи ДПС усилят контроль. Администрации городских и муниципальных округов организуют дежурства в местах массового притяжения жителей.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.