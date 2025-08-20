В Подмосковье больше всего эвакуировали авто марки Kia за нарушения парковки

За прошедшую неделю с подмосковных улиц было перемещено 4 011 автомобиль, припаркованный с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 60 транспортных средств больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным Центра безопасности дорожного движения Подмосковья, наибольшее количество транспортных средств на минувшей неделе эвакуировали в следующих округах — там чаще всего нарушали правила: Ленинском (388 ТС), Химках (372 ТС), Красногорске (346 ТС), Мытищах (329 ТС), Люберцах (274 ТС).

«Среди марок автомобилей чаще всего на минувшей неделе правила парковки и стоянки нарушали владельца марки Kia — 358 транспортных средств переместили на штрафстоянки», — рассказали в ведомстве.

Также среди марок автомобилей: Hyundai (304 ТС), ВАЗ (289 ТС), Volkswagen (227 ТС), Toyota (208 ТС).

Минтранс Подмосковья обращает внимание водителей на соблюдение правил парковки и стоянки и призывает не оставлять машины на переходах, остановках или на проездах во дворы — так вы препятствуете проезду общественного транспорта и экстренных служб.

Транспортное средство могут эвакуировать за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), а также на автобусной остановке. Помимо штрафа за нарушение правил парковки, необходимо оплатить перемещение эвакуированного ТС — для легковых автомобилей оно составляет 5 010 рублей, и хранение ТС на штрафстоянке — 1 360 рублей в сутки.

Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.