В Подмосковье более 10 тыс такси прекратили работу из-за отсутствия ОСГОП

С начала года в Московской области более 10,3 тыс. автомобилей такси приостановили деятельность из-за отсутствия полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«С 1 сентября 2024 года все перевозчики такси обязаны иметь такой полис. Он призван защитить пассажиров во время поездки. Предоставление услуг такси без этого полиса грозит не только аннулированием разрешения, но и административным штрафом. За 2025 год была приостановлена деятельность 10,3 тыс. машин за непредоставление перевозчиком договора ОСГОП», — рассказали в ведомстве.

Согласно ст. 11.31 КоАП РФ осуществление перевозок пассажиров перевозчиком без договора ОСГОП влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — до 1 млн руб.

Обязательное оформление ОСГОП — федеральная мера. Согласно Федеральному закону от 24.06.2023 № 278-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.09.2024 все перевозчики такси, обязаны иметь полис ОСГОП. Ранее при любом происшествии в дороге пассажир мог претендовать на выплату в рамках полиса ОСАГО — до 500 тыс. рублей. Сейчас пассажиры получили дополнительную финансовую защиту и в случае ДТП могут претендовать на выплату по ОСГОП до 2 млн рублей — за вред жизни или здоровью и до 23 тыс. рублей — за причинение вреда имуществу. Полис ОСГОП оформляется перевозчиком сроком на 1 год.

После оформления полиса в выбранной страховой компании, перевозчику необходимо подать заявление через РПГУ на подуслугу «Внесение изменений в региональный реестр перевозчиков легковым такси».

Сейчас в области зарегистрировано более 119 тыс. машин такси и более 31,5 тыс. перевозчиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.