В Подмосковье банковскими картами оплатили 92 млн поездок в автобусах в 2024 г

Банковские карты остаются самым популярным способом оплаты проезда в автобусах «Мострансавто». С начала года жители и гости Московской области совершили по ним порядка 92 млн трансакций, что на 31,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Чаще всего таким способом пассажиры оплачивали проезд на маршрутах № 368 «ст. МЦД Долгопрудная — Москва» (МАП № 9 г. Долгопрудный), где было зафиксировано 1,4 млн поездок по банковским картам, № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва (метро «Ховрино»)» (МАП № 9 г. Долгопрудный) — 1,1 млн операций, № 1201 «Дрожжино — Москва (метро «Бульвар Дмитрия Донского»)» (МАП № 5 г. Подольск) — 987 тыс. поездок.

Сервис по оплате проезда банковской картой доступен во всех автобусах «Мострансавто», работающих на городских, пригородных и междугородних маршрутах.

Кроме банковских карт, для оплаты проезда пассажиры могут воспользоваться транспортными картами «Стрелка» всех видов и картами «Тройка», а также совершить поездку по социальным картам.

АО «Мострансавто» обслуживает около 1,4 тыс. маршрутов по всей Московской области. Ежедневно на линию выходят более 4,7 тыс. автобусов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.