В Подмосковье автомобилистов призывают быть аккуратными на дорогах во время жары

В Московской области в начале недели прогнозируется жаркая погода — температура поднимется до 29 градусов тепла. В понедельник будет преимущественно без осадков, а со вторника до конца недели ожидаются кратковременные дожди и ветер 5-10 м/с. Автомобилистов призывают быть очень осторожными, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Число транспорта на дорогах продолжает расти — к концу месяца число автомобилей может увеличиться на треть. Многие возвращаются из отпусков, а также чаще ездят на дачу и обратно. Из-за увеличения числа транспорта, повышается риск возникновения ДТП.

Водителей просят не садиться за руль, если чувствуете недомогание, также их просят избегать поездок в пиковые солнечные часы. Если уж и отправились в путь, то нужно запастись водой. Также нельзя оставлять детей и животных в машине даже на несколько минут — это опасно.

Не отвлекайтесь на телефон, строго соблюдайте скоростной режим и держите дистанцию, не совершайте резких маневров и ориентируйтесь по зеркалам прежде чем совершить маневр — на дорогах мотоциклисты. Будьте предельно внимательны на парковках и в местах притяжения пешеходов — снижайте скорость перед переходами. Паркуйтесь в тени, закрыв автомобиль чехлом или светоотражающими экранами.

Пешеходам следует преходить проезжую часть по переходам, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта, а также не забывать вечером про световозвращатели — это поможет быть заметнее на дороге в темное время суток.

В случае неисправности транспортных средств, ДТП или других происшествий, обращайтесь за помощью на единый номер «112».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.