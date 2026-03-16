В Подмосковье автобусы до аэропортов перевезли 2,1 млн пассажиров

С начала 2026 года пассажиры совершили более 2,1 млн поездок на маршрутах Мострансавто, связывающих города Подмосковья с аэропортами Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Показатель вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мострансавто обслуживает 16 маршрутов, которые обеспечивают транспортную связь аэроузлов с различными городами региона. Наиболее востребованным стал маршрут №21 «Лобня (м/р Южный) – Шереметьево» — на нем зафиксировано более 560 тыс. поездок с начала года.

Чаще всего пассажиры оплачивают проезд банковскими картами — зарегистрировано свыше 930 тыс. трансакций. Транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» воспользовались более 430 тыс. раз, еще около 730 тыс. поездок совершили держатели социальных карт.

Пассажирам с багажом напоминают о действующих правилах. Бесплатно можно провозить ручную кладь с суммой измерений до 120 см. За более крупный багаж с габаритами до 180 см плата составляет 73 рубля при поездке до 25 км, 146 рублей — от 25 до 50 км и 219 рублей — свыше 50 км. Багаж не должен занимать сиденья, загромождать проходы или размещаться у дверей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.