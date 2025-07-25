В Подмосковье арендованными электросамокатами воспользовались более 11 млн раз

В Московской области с начала сезона арендованными электросамокатами воспользовались более 11 млн раз, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сезон кикшеринга в регионе был запущен в начале марта. Активнее всего электросамокатами за этот период пользовались в мае — около 2,5 млн раз. Самые активные пользователи кикшеринга отмечены в девяти округах: Балашихе, Долгопрудном, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Пушкино, Реутове и Химках», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На сегодня в области к аренде доступно около 37 тыс. электросамокатов. Для удобства пользователей функционирует более 17 тыс. виртуальных парковок в специальных зонах, в том числе возле станций метро, МЦД или ж/д станций.

В этом сезоне среднее расстояние за одну аренду составляет 1,7 км, а средняя продолжительность аренды — 8 минут. Самое большое пройденное расстояние за одну аренду по-прежнему остается в Балашихе — 58 км, этот рекорд еще не побили, хотя в Люберцах была также зафиксирована длинная поездка — чуть более 53 км. По статистике, электросамокатами чаще пользуются для поездок на короткие расстояния от или до метро, МЦД или ж/д станций.

Минтранс Подмосковья призывает пользователей электросамокатов строго следовать ПДД. Для вашей безопасности необходимо соблюдать следующие правила: не использовать электросамокаты вдвоем или втроем, в состоянии опьянения, а также не превышать скоростной режим, обязательно спешиваться с самоката на пешеходном переходе. Также следует парковаться аккуратно, не бросая самокаты на тротуарах и дорогах, чтобы не мешать и не загораживать путь пешеходам и общественному транспорту.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в нашем официальном телеграм-канале: @dorogitransport.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.