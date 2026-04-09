В Подмосковье 9 апреля загруженность дорог достигла 5 баллов

Загруженность дорог в Подмосковье утром 9 апреля составила 5 баллов. По данным ведомства, на трассах региона зафиксировали около 1 млн автомобилей, что на 3% меньше среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наиболее серьезные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы. Пробки зафиксированы на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

В министерстве призвали водителей быть внимательными за рулем. Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.