В Подмосковье 25 октября завершается прием работ на фотоконкурс «Автобус в кадре»

25 октября завершается прием работ на фотоконкурс от Мострансавто. Участникам необходимо сделать фотографию с автобусом компании на дорогах Московской области. Авторы самых удачных работ получат памятные призы с символикой организации, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Фотографии необходимо прислать на почту konkursmta@mail.ru. Также обязательным требованием является быть подписанным на телеграм-каналы Мострансавто и Минтранса Подмосковья.

Требования, предъявляемые к фотографиям: горизонтальный снимок в высоком разрешении (качество 600 и более dpi) в формате .jpeg, .png, .pdf или .tiff. Фото должно соответствовать тематике конкурса. В письме необходимо указать ФИО и контактный номер телефона. Заявки, которые не соответствуют указанным требованиям, к участию в конкурсе приниматься не будут.

Работы участников разместят на официальном сайте Мострансавто, в телеграм-канале и на странице ВКонтакте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.