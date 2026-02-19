В Подмосковье 19 февраля на дороги вывели более 650 единиц техники

Более 650 единиц спецтехники и свыше 1 220 дорожников обеспечивают проезд по региональным дорогам Московской области в снегопад 19 февраля. Из-за метели движение на ряде участков затруднено, общественный транспорт местами следует по фактическому расписанию, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме. В условиях сильного снегопада и метели оперативный штаб круглосуточно контролирует ситуацию, определяет проблемные участки и направляет туда уборочную технику и эвакуаторы. Специалисты расчищают проезжую часть, посадочные площадки и принимают меры для ликвидации заторов.

«Оперативный штаб круглосуточно контролирует обстановку на дорогах области, определяет «горячие точки», куда нужно направить уборочную технику и эвакуаторы для расчистки дорог и посадочных площадок, а также проводит работы по ликвидации пробок. Призываю водителей и легкового, и, особенно, грузового транспорта отказаться от поездок во время снегопада — а тем, кто уже находится в пути, переждать непогоду на спецстоянках и площадках отдыха», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На особом контроле находятся маршруты общественного транспорта в жилых комплексах. Там расчищают проезды и при необходимости перемещают автомобили, чтобы обеспечить движение автобусов.

Минтранс региона просит водителей не блокировать проезд экстренным службам и дорожной технике и при необходимости переставлять автомобили для уборки снега. В случае чрезвычайной ситуации или ДТП необходимо обращаться по телефону 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.