В Подмосковье 15 декабря на региональных дорогах заработают новые платные парковки

С 15 декабря в девяти населенных пунктах Московской области заработают новые платные парковки. На 11 региональных дорогах будет организовано 475 машино-мест с учетом мест для инвалидов. Новые парковки появятся в Балашихе, Домодедове, Дмитрове, Ивантеевке, Зарайске, Озерах, Пушкино и Серпухове, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На улице Вокзальной в селе Ям г. о. Домодедово будет обустроена специальная зона со стоимостью в час: 40 рублей — для легкового транспорта, 20 рублей — для мототранспорта и 80 рублей — для грузового транспорта.

А на улице Первомайской в Ивантеевке парковку обустроят в жилой зоне, соответственно почасовой тариф там составит: 30 рублей — для легкового транспорта, 15 рублей — для мототранспорта и 55 рублей — для грузового транспорта. Жители домов 2,6, 12, 18 и 26 по ул. Первомайской могут стать резидентами и получить резидентские разрешения на портале госуслуг.

Остальные новые парковки на девяти дорогах будут расположены в административной зоне, тариф будет один: 50 рублей в час для легковых автомобилей, 25 рублей — для мототранспорта и 100 рублей — для грузового транспорта.

«На всех парковках бесплатно могут парковаться владельцы мототранспорта, электромобилей и многодетные семьи Подмосковья также после получения соответствующих разрешений через региональный портал госуслуг», — добавили в ведомстве.

В дни государственных праздников и по воскресеньям автомобили можно оставлять бесплатно. Оплатить парковку можно в течение 10 минут после размещения транспортного средства на парковке через приложение «Парковки России» или СМС на номер 7757. Штраф за неоплату составляет 2 500 рублей, администрирование осуществляется с помощью фотофиксации паркона или стационарной камеры.

Места новых парковок были согласованы с администрациями округов. Все средства, полученные с платных парковок, реализуют в работах по благоустройству и организации дорожного движения в городских и муниципальных округах.

С подробной информацией о платных парковках в регионе можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.