В Подмосковье 12 апреля начнут капремонт пути Бекасово – Нара

Капитальный ремонт первого главного пути стартует 12 апреля на участке Бекасово – Нара Киевского направления МЖД в Подмосковье и продлится до конца месяца. Железнодорожники уложат 3,9 км бесстыкового пути и проведут комплексные работы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе ремонта специалисты демонтируют старую рельсошпальную решетку и уложат новую, очистят и подсыпят щебеночный балласт, выполнят выправку и сварку пути. Бесстыковой путь позволит снизить уровень шума и повысить плавность хода поездов.

Для проведения работ подготовлены разборочные и укладочные краны, машины глубокой очистки балласта, выправочно-подбивочные путевые машины, щебеночно-очистительные комплексы и рельсосварочная техника.

Технологические «окна» назначены 12–17 апреля с 22:10 до 8:10, с 23:50 19 апреля до 23:50 22 апреля, а также 24 и 27–30 апреля с 1:50 до 9:50. В этот период движение организуют по соседнему пути в реверсивном режиме.

Из-за ремонта изменится расписание пригородных поездов, преимущественно дальних маршрутов. У ряда электричек скорректируют время отправления и прибытия, количество остановок, некоторые поезда будут следовать по укороченным маршрутам, часть рейсов временно выведут из графика. Актуальную информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.