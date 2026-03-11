В Подмосковье 11 марта загруженность дорог достигла 4 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 11 марта составила 4 балла. В регионе зафиксировано более 975 тыс. автомобилей, что на 7% ниже среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, основные затруднения движения отмечены на федеральных трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия». Интенсивный трафик также наблюдается на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском и Новорязанском шоссе.

Кроме того, движение осложнено на Каширском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

В министерстве призвали водителей соблюдать меры безопасности: не отвлекаться на телефон, придерживаться скоростного режима и дистанции, а перед пешеходными переходами заранее снижать скорость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.