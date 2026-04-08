В Подмосковье 10–12 апреля изменят расписание поездов МЦД-2

Расписание пригородных поездов Рижского и Курского направлений, включая МЦД-2, изменится 10–12 апреля из-за работ на станции Тушино в Подмосковье. Корректировки затронут время отправления, количество остановок и маршруты следования, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Изменения связаны с заменой двух стрелочных переводов на станции Тушино. Технологические окна назначены с 23:00 10 апреля до 09:00 11 апреля, а также в те же часы с 11 на 12 апреля. Работы проведут в выходные дни, когда пассажиропоток минимален.

На участке Павшино — Подмосковная движение организуют по соседним путям в реверсивном режиме. В связи с этим у части электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок.

Поезда МЦД-2 будут следовать по укороченным маршрутам — от или до станции Москва-Пассажирская-Курская. Ряд пригородных поездов дальних маршрутов также совершат укороченные рейсы, часть составов временно выведут из графика. Актуальное расписание можно уточнить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.