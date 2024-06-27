В Подмосковье 10 незаконных примыканий к дорогам ликвидировали с начала года

Незаконные съезды и примыкания к дорогам регионального и межмуниципального значения Московской области — одна из проблем в эксплуатационном состоянии дорог и может повлиять на безопасность дорожного движения. С начала года на территории Подмосковья специалисты «Мосавтодора» ликвидировали 10 незаконных примыканий и съездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Незаконные съезды и примыкания к дорогам регионального и межмуниципального значения влияют на эксплуатацию дорог, организацию и безопасность дорожного движения, поэтому сотрудники «Мосавтодора» контролируют данный процесс. Получить согласование можно с помощью регионального портала госуслуг. С начала года 10 незаконных примыканий и съездов устранили в Коломне, Луховицах, Павлово-Посадском, Волоколамском и Наро-Фоминском округах. А в 2021-23 гг. ликвидировали более 100 таких примыканий», — пояснили в ведомстве.

Лидерами по ликвидации незаконных примыканий стали Коломна и Павлово-Посадский городские округа, где ликвидировали по 3 незаконных съезда. Например, в Коломне незаконно-построенное примыкание ликвидировали вблизи поворота на СНТ «Строитель», установив металлическое барьерное ограждение. А в Павловском Посаде незаконные съезды ликвидировали путем нарезки кювета экскаватором вблизи п. Мехлесхоза, рядом с остановкой «Дачи Гостелерадио» и недалеко от д. Данилово.

Сотрудники «Мосавтодора» при выявлении незаконного примыкания уведомляют владельца — направляют требование о самостоятельной ликвидации, устанавливают знак о необходимости проведения работ и дают 30 дней на самостоятельные работы. После чего проводится повторное обследование и, если съезд не ликвидировали, составляется акт о невыполнении требований, проверяют наличие технических условий и в случае, если собственник не предпринял никаких действий, то сотрудники начинают подготовку мероприятий по ликвидации несанкционированных примыканий — направляют уведомление о перекрытии, ликвидируют примыкание и отправляют материалы в правовое управление для претензионной работы.

В ведомстве напомнили, что на региональном портале госуслуг можно получить согласование на примыкание к дорогам регионального и межмуниципального значения Московской области. Услуга предоставляется в электронном виде, результат которой приходит заявителю в личный кабинет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.