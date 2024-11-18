В Подмоскоье усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах

Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах МЖД. В рамках акции «Внимание, переезд!», которая проходит с 18 по 29 ноября, будут организованы рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на РЖД.

С начала 2024 года на переездах МЖД произошло 24 ДТП, что на 2 случая меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из них 10 аварий — в Московской области (в 2023 г. — 6), 2 — в Москве (в 2023 г. — 0). При этом число пострадавших снизилось более чем в два раза с 15 человек в 2023-м до 6 в этом году.

Все столкновения автотранспорта с подвижным составом стали результатом грубого нарушения правил дорожного движения водителями, которые пытались проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращали внимания на звуковые сигналы.

Московская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.