В пять округов Подмосковья передали 11 школьных автобусов

Министерство имущественных отношений Московской области оформило передачу еще 11 автобусов для детей в муниципальную собственность 5 городских и муниципальных округов Подмосковья. Необходимый транспорт получили муниципальные округа Зарайск, Лотошино, Истра, а также городские округа Воскресенск и Богородский. Автобусы марки ПАЗ и Газель «Некст» будут подвозить детей в 10 сельских и городских школ из отдаленных населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в собственность муниципального округа Зарайск передан автобус на 22 места для закрепления за МАОУ «Средняя школа № 1 имени дважды Героя Советского Союза В. Н. Леонова». Школа имеет два здания школьного отделения и два здания дошкольного отделения и обучает 475 детей, в том числе из отдаленных сельских населенных пунктов. Переданный автобус будет привозить в школу 18 деток из деревни Новоселки, которая находится в 8,5 км от образовательного учреждения.

В собственность Богородского городского округа переданы 2 автобуса на 31 место каждый для МБОУ «Центр образования № 29». В настоящее время в связи с капитальным ремонтом одного из зданий школы в поселке Зеленый автобусы подвозят детей на обучение в другое здание школы в микрорайон «Новое Бисерово» в деревне Щемилово. Шесть автобусов, включая переданные два, доставляют на обучение 785 детей из деревень Новая Купавна и Щемилово, поселка Зеленый, коттеджного поселка «Новая Деревня», микрорайона «Бисерово Парк» и поселка Рыбхоз. После завершения капитального ремонта автобусы будут перевозить 268 ребят.

В собственность муниципального округа Лотошино передан автобус на 31 место для МОУ «Лотошинская средняя общеобразовательная школа № 1». Транспорт необходим для подвоза в школу 29 детей с 1 по 7 класс из деревень Марково, Монасеино, Софийское, Ивановское, Стрешневы Горы и села Корневское. Самый далекий пункт маршрута автобуса находится в 20 км от школы.

В городской округ Воскресенск передано 5 автобусов, четыре — на 31 место и один — на 22 места, для перевозки детей в 5 школ округа. Администрация планирует произвести замену старых автопарков в МОУ «СОШ № 9», куда доставляют 99 обучающихся, МОУ «Москворецкая гимназия», куда подвозят 42 школьника, и МОУ «Лицей № 23», куда производится доставка 100 ребят. Также увеличится автопарк МОУ «СОШ № 3» и МОУ «СОШ № 99» в связи с увеличением количества обучающихся. В обе школы доставляют по 70 детей из дальних населенных пунктов. Всего автобусами в 5 школ подвозят более 380 учащихся из сельских населенных пунктов: деревень Петровское, Константиново, Ачкасово, Спетанщино, Знаменка, Дворниково, Лидино, Щербово, Пушкино, Силино, Богатищево, Чечевилово, Ивановка, Ворщиково, Цибино, а также сел Левычино, Барановское, Конобеево и поселка Медведка.

Еще 2 автобуса — на 22 и 31 место — переданы в муниципальный округ Истра для МОУ «СОШ № 2 г. Истра» и МОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа». В Павловскую школу будут возить детей из отдаленных деревень Черная, Лобаново, Лешково и Новинки, а в школу № 2 в Истре — детей, проживающих в ЖК «Малая Истра», который находится на окраине города.

С начала года региональное Министерство имущественных отношений оформило передачу 19 автобусов для подвоза детей к школам из удаленных населенных пунктов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.