В Петербурге взыскали 15 млн рублей с любителей пьяной езды

УФССП: в 2024 году в Петербурге возбудили более 800 дел против пьяных водителей

С начала 2024 года в Санкт-Петербурге взыскали около 15 миллионов рублей с водителей, управлявших транспортом в пьяном виде, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городского УФСПП.

Чаще всего исполнительные производства по административным статьям 12.8 и 12.26 КоАП РФ возбуждали против жителей Красносельского, Кировского и Московского районов.

В сумме с начала года в отношении петербургских автомобилистов открыли 829 дел за пьяную езду.

Водителя, севшего за руль в нетрезвом состоянии, могут лишить прав на срок до 2 лет или выписать штраф размером до 30 000 рублей, напомнили в Федеральной службе судебных приставов.