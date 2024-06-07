В Петербурге внедрят водный транспорт на природном газе
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано соглашение о внедрении экологичных видов водного транспорта в Санкт-Петербурге. На основе документа Смольный создаст меры господдержки транспортных компаний, которые применяют газомоторное топливо на судах в Северной столице, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.
Соответствующее соглашение подписали губернатор Петербурга Александр Беглов, раис Татарстана Рустам Минниханов, глава «Газпрома» Алексей Миллер и гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.
По словам Беглова, строительство пассажирских судов на природном газе — новый шаг в решении проблем с экологией. Сейчас Петербург занимает лидирующее в России место по использованию автобусов, работающих на экологичном топливе.