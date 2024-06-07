В Петербурге внедрят водный транспорт на природном газе

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано соглашение о внедрении экологичных видов водного транспорта в Санкт-Петербурге. На основе документа Смольный создаст меры господдержки транспортных компаний, которые применяют газомоторное топливо на судах в Северной столице, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.