В Петербурге требуют переименовать Американские мосты

В интернете на платформе change.org появилась петиция о восстановлении исторического названия Американских железнодорожных мостов, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Пользователь Денис К. объяснил необходимость изменений в названии недружественной политикой Соединенных Штатов по отношению к России.

Деревянная переправа была построена в 1840-х годах в процессе создания железной дороги. В 1869 году было принято решение обновить ее, заменив на металлическую конструкцию, однако работы начались лишь в 1888–1889 годах. Реконструкция проводилась с 2006 по 2012 год, и в результате в декабре 2008 года мост был переименован. Ранее он назывался Николаевский железнодорожный мост, и именно это название предлагается вернуть в петиции.

На данный момент данная инициатива не пользуется широкой популярностью. Журналист «МК в Санкт-Петербурге», изучая петицию, заметил, что, на момент его обращения, под ней было всего две подписи.