В Петербурге Росгвардия 39 раз выезжала при тревоге на трамваях и троллейбусах

Петербургские росгвардейцы 39 раз выезжали по тревоге из троллейбусов и трамваев

Замначальника управления вневедомственной охраны Росгвардии в Санкт-Петербурге Александр Красилич сообщил, что только за три месяца 2024 года росгвардейцы отработали 39 сигналов, когда тревога поступала из троллейбусов или трамваев. По словам полковника полиции, тревожные кнопки установлены на общественном транспорте СПб ГУП «Горэлектротранс», сообщает газета «Петербургский дневник» .

В результате без малого 40 выездов правоохранители задержали полтора десятка нарушителей. Всех задержанных передавали в органы внутренних дел, отметил Красилич.

«С появлением на транспорте тревожных кнопок количество происшествий снизилось», — заявил офицер.

По словам Красилича, львиная дола горожан понимает, что, если они начнут вести себя неадекватно в общественном транспорте, то «через пару минут их будут ждать наши ребята». После этого нарушителей отправят в полицейский отдел.

Красилич добавил, что сотрудники ведомства также охраняют почти 180 машин скорой помощи. С начала 2024 года росгвардейцы более 20 раз выезжали на помощь петербургским медикам.